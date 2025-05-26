أنشيلوتي يصل إلى البرازيل لتولي تدريب السامبا (فيديو)

ارتدى كارلو أنشيلوتي قبعة المنتخب البرازيلي لدى وصوله إلى ريو دي جانيرو عشية توليه مهام تدريب المنتخب.

ويعد أنشيلوتي أول مدرب أجنبي يدرب المنتخب الفائز بكأس العالم خمس مرات، بشكل كامل منذ قرن.

وسيعلن المدرب الإيطالي البالغ من العمر 65 عاما، الذي وصل إلى البرازيل قبل التاسعة مساء بالتوقيت المحلي برفقة عدد من أفراد عائلته وطاقمه التدريبي، عن تشكيلته لمباراتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم الشهر المقبل ضد الإكوادور وباراغواي.

وصل أنشيلوتي بعد ساعات من انتخاب سمير زود رئيسًا للاتحاد البرازيلي لكرة القدم لولاية مدتها 4 سنوات. وشكلت انتخابات يوم الأحد نهاية عملية انتخابية مضطربة، شابتها إجراءات قانونية أطاحت بإدنالدو رودريغيز من رئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وكان رودريجيز هو الذي تعاقد مع أنشيلوتي من ريال مدريد.

قبل تولي أنشيلوتي مهمة تدريب منتخب البرازيل، فشل مدربا المنتخب البرازيلي المؤقتان رامون مينيزيس وفيرناندو دينيز في تحقيق نتائج وأداء جيدين، وجرت إقالة دوريفال جونيور في مارس/آذار بعد هزيمة بـ4-1 أمام الأرجنتين.

ووقع أنشيلوتي عقدًا لقيادة المنتخب البرازيلي حتى نهائيات كأس العالم 2026. ومن المتوقع أن يلتقي رئيس اتحاد كرة القدم المحلي قبل تقديمه لوسائل الإعلام.

وقال زود، رئيس الاتحاد البرازيلي المنتخب حديثا للصحفيين “أنشيلوتي سيتمتع باستقلالية تامة ولن يتدخل في أي وضع خارجي محتمل”، في إشارة إلى المشاكل القانونية والصراعات الداخلية في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.