الدخان الأحمر يشعل أجواء مدينة ليفربول احتفالا بالدوري (فيديو)

احتفل فريق ليفربول بتتويجه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، وذلك للمرة الـ20 في التاريخ، من خلال جولة احتفالية مميزة جابت شوارع مدينة ليفربول، وسط أجواء جماهيرية استثنائية.

وتوج “الريدز” باللقب الثاني في حقبة “الدوري الممتاز” بعد أن أنهى موسمه في المركز الأول برصيد 84 نقطة، عقب فوزه في 25 مباراة وتعادله في 9 وخسارته لـ4 فقط. وسجل لاعبو ليفربول 86 هدفا وتلقت شباكهم 41 هدفا.

احتفل ليفربول بلقبه باستعراض حافلة مكشوفة. واصطفت الحشود المبتهجة في الشوارع، وامتلأ الهواء بالدخان الأحمر، بينما مر العرض في مسيرة امتدت 10 أميال (16 كيلومترًا) عبر المدينة.

ومن المتوقع أن يحضر عشرات الآلاف من المشجعين مسيرة الكأس طوال فترة ما بعد الظهر بعد فوز الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز ليحقق رقما قياسيا بالفوز باللقب العشرين في الدوري.