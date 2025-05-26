حمّى شراء قمصان إنتر ميلان تجتاح مرسيليا نكاية في الغريم

تشهد مدينة مرسيليا الفرنسية إقبالا كبيرا على شراء قمصان فريق إنتر ميلان الإيطالي الذي يواجه باريس سان جيرمان، يوم الجمعة المقبل، في نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

ويحرص مشجعو فريق مرسيليا -الغريم اللدود لباريس سان جيرمان- على شراء هذه القمصان بهدف إغاظة مشجعي الغريم، وفي الوقت ذاته لدعم الفريق الإيطالي لتحقيق الفوز باللقاء.

ويُهم مشجعي مرسيليا خسارة باريس سان جيرمان للمباراة، ومن ثم عدم الحصول على الكأس، ليظل فريقهم منفردا بتحقيق هذا الإنجاز الكبير، إذ سبق لمرسيليا التتويج باللقب في موسم 1992-1993، والمفارقة أن إنجازه كان على حساب نادٍ إيطالي أيضا هو ميلان، الغريم التقليدي للإنتر.

وقال إسماعيل، وهو بائع في متجر رياضي كبير في مرسيليا، لمحطة التلفزيون الفرنسية (بي.إف.إم) “إنه جنون، الجميع يريد قميص الإنتر. طوال العام لا يوجد طلب، لا أحد يريد هذا القميص. الآن يبدو أن مدينة مرسيليا كلها أصبحت تحب الإنتر. سندعو الله أن يفوز الإنتر”.

وقال ابن رئيس نادي مرسيليا السابق برنارد تابي، الذي قاد النادي إلى لقب عام 1993، إنه سيدعم إنتر ميلان أيضا. ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن لوران تابي قوله “لا يمكن لمشجع مرسيليا الحقيقي أن يكون سعيدا بفوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. بالنسبة لفرنسا، سيكون فوز باريس سان جيرمان أمرا جيدا. أما أنا فأشجع إنتر ميلان. اسأل أي مشجع حقيقي لأولمبيك مرسيليا ستجد أننا جميعا نقف خلف إنتر ميلان بكل قوة”.

يُذكر أنه في عام 2020، احتفل مشجعو مرسيليا في الميناء القديم عندما خسر باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا.