دهس وسط الأهازيج.. رعب مفاجئ في احتفالات ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي (فيديو)

أعلنت الشرطة بمدينة ليفربول في بريطانيا القبض على سائق بعد الاندفاع بسيارة نحو حشد من مشجعي كرة القدم أثناء الاحتفال بفوز فريقهم ببطولة الدوري الإنجليزي.

وقالت الشرطة في ميرسيساد إنها تحقق بشأن تقارير عن تعرُّض عدد من المشاة للدهس.

وأوضحت أنه جرى إيقاف السيارة والقاء القبض على السائق.

ووقع الحادث بعد خروج عشرات الآلاف من مشجعي فريق ليفربول إلى وسط المدينة للاحتفال بفوز فريقهم بلقب الدوري الانجليزي، ومشاهدة لاعبي الفريق وهم يرفعون كأس البطولة، وتُقلهم حافلتان تحملان لافتات عليها عبارة “الكأس لنا مرة أخرى”.

وفي بيان سابق، أعلنت شرطة ليفربول أن “سيارة صدمت عددا من المارة” في المدينة الواقعة في شمال إنجلترا، وقالت الشرطة إنها تلقت اتصالا بعد الساعة السادسة مساء (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش) “عقب ورود أنباء عن وقوع تصادم بين سيارة وعدد من المشاة” في وسط المدينة.

واحتفل لاعبو ليفربول بتتويجهم بلقب الدوري الإنجليزي من خلال موكب النصر في حافلة مكشوفة في شوارع مدينة مرسيسايد أمام آلاف المشجعين المبتهجين.

وحسم ليفربول اللقب الشهر الماضي قبل 4 مباريات على نهاية الموسم، وأنهى موسمه بفارق 10 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني. ورفعوا الكأس بعد التعادل 1-1 مع كريستال بالاس على ملعب آنفيلد، أمس الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، لوَّح اللاعبون والجهاز الفني للجماهير من حافلة مكشوفة، وانطلقت الألعاب النارية الحمراء على جانبي المسار الذي بدأ من أليرتون ميز وانتهى في شارع بلونديل.