ريال مدريد يقدم تشابي ألونسو رسميا (فيديو)

عقد نادي ريال مدريد مؤتمرا صحفيا، اليوم الاثنين، رأسه فلورنتينو بيريز رئيس النادي، لتقديم المدرب الجديد الإسباني تشابي ألونسو الذي سيتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي تولى تدريب منتخب البرازيل.

وفي المؤتمر رحَّب بيريز بالمدرب الجديد، مؤكدا سعادته بالتعاقد معه، مشيرا إلى أنه يُعَد أفضل مدربي العالم الآن.

وقال بيريز “تشابي واحد من أبناء النادي، والتعاقد معه هو عودة إلى بيته الأصلي ومكانه الطبيعي”. وأكد ثقة النادي الكبيرة به، لتحقيق أحلام مشجعي الفريق. وختم كلامه قائلا “اليوم، إنه يوم مميز للغاية، وهو بداية مرحلة جديدة مليئة بالإثارة ومشاعر جديدة”.

من جانبه، عبَّر تشابي ألونسو (43 عاما) عن سعادته الكبيرة بتولي هذه المهمة، موجها الشكر لبيريز على كلماته الطيبة التي قالها في حقه، متمنيا أن يكون عند حسن الظن به، ويستطيع أن يحقق كل الطموحات التي يريدها النادي الملكي ومشجعوه.

وسيبدأ تشابي ألونسو مهمته التدريبية مع نادي ريال مدريد مباشرة، وسيحضر الفريق من أجل المشاركة في منافسات بطولة مونديال الأندية 2025 التي تقام الشهر المقبل بأمريكا، وسيسعى لأن تكون البداية ناجحة، ويعود الفريق من هناك بالكأس.