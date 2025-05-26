رياضة|إيطاليا

عشرات الآلاف في نابولي يحتفلون بلقب الدوري الإيطالي (فيديو)

مدة الفيديو 01 دقيقة 15 ثانية 01:15
26/5/2025

توافد عشرات الآلاف من مشجعي نادي نابولي على الواجهة البحرية في نابولي اليوم الإثنين للاحتفال بالفوز بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم في موكب حافلة مكشوفة.

واختتم نابولي الموسم متقدما بنقطة واحدة على إنتر ميلان بعد فوز كل فريق بمبارياته الأخيرة في الموسم يوم الجمعة الماضي، بفوزه على كالياري وكومو على التوالي.

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وهذا هو اللقب الثاني لنابولي في غضون ثلاثة مواسم، مما أعاد إلى الأذهان مسيرة دييغو مارادونا نحو الفوز بلقبي الدوري الإيطالي الأول للنادي في موسمي 1986/1987 و1989/1990.

وكان نادي نابولي أهدر فرصة التتويج في الجولة الـ37 ما قبل الأخيرة، بتعادل أمام بارما من دون أهداف وعدم استغلال تعثر إنتر للموقف بالتعادل (2-2) مع لاتسيو في ميلان.

وامتلأ ملعب دييغو أرماندو مارادونا بالجماهير في أجواء جنونية، والكل كان في انتظار الفرحة الكبيرة والانتصار الكافي للظفر باللقب، ليأتي الفوز بهدفين نظيفين أمام كالياري، سجلهما كل من النجم الاسكتلندي، سكوت ماكتوميناي، رافعاً رصيده إلى 12 هدفاً، والبلجيكي، روميلو لوكاكو، هداف الفريق برصيد 14 هدفاً، ليرفع نابولي رصيده من النقاط إلى 82 مقابل 81 لإنتر الذي تفوق على كومو في الجولة الأخيرة أيضاً.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر

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