هل ينجح أنشيلوتي في إطفاء “كرة النار” مع السامبا؟

وسط حفاوة كبيرة من جماهير السامبا، وصل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو، أمس الأحد، لتولي مهمته الجديدة مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لتدريب أكبر وأهم منتخب في العالم.

وأنشيلوتي هو أول أجنبي يدرب منتخب السامبا الفائز بكأس العالم خمس مرات، وهو أمر كاف جدا لإظهار مدى أهمية التجربة وصعوبتها على المدرب الجديد.

أنشيلوتي وكرة النار

يملك المدرب الإيطالي المخضرم سجلا حافلا من الإنجازات الكروية التي حققها عبر مسيرته التدريبية، التي قاد فيها كل الأندية الكبرى بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وحقق خلالها عشرات البطولات، لكن هذا لا يعني أبدا ضرورة نجاحه مع المنتخب البرازيلي، ليس لأنها المرة الأولى التي يتولى فيها تدريب منتخب أول، ولا لأن الذي يدربه هو منتخب البرازيل الذي لا يقبل جمهوره بغير الذهب، وإنما للظروف التي تولى فيها المهمة، والتي يعيش فيها اتحاد الكرة البرازيلي فترة ملتهبة من المشكلات والأزمات، وهي مرحلة ستجعل أنشيلوتي يعمل وكأنه يمسك بيده كرة من النار، لن يطفئها إلا عودة المنتخب البرازيلي إلى سابق عهده، وتحديدا فوزه باللقب الغالي المفضل، وهو كأس العالم، ذلك اللقب الغائب عن السامبا منذ ربع قرن تقريبا، إذ كانت المرة الأخيرة التي فاز فيها باللقب عام 2002 في البطولة التي نظمتها كوريا الجنوبية واليابان.

وكان أنشيلوتي قد وصل إلى البرازيل بعد ساعات من انتخاب سمير زود رئيسا جديدا لاتحاد الكرة، وقد جرت الانتخابات وسط أجواء مضطربة، شابتها إجراءات قانونية أطاحت بإدنالدو رودريغيز من رئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وكما هو معروف أن رودريغيز هو من تعاقد مع أنشيلوتي، وهو ما يصعّب أكثر من مهمة أنشيلوتي. وكان رودريجيز، الذي انتُخب في عام 2022 وأعيد انتخابه لولاية ثانية، قد عُزل من منصبه بقرار من قاض في ريو بسبب مخالفات مزعومة خلال عملية الانتخابات قبل عام. واستسلم رودريغيز لأي استئناف، وتمنى لخليفته حظا سعيدا في ولايته الجديدة.

أنشيلوتي والمهمة الصعبة

قبل تولي أنشيلوتي مهمته الجديدة، كان الاتحاد البرازيلي قد أقال المدرب دوريفال جونيور في مارس/آذار الماضي، عقب الهزيمة أمام الأرجنتين 1-4 في تصفيات كأس العالم، وقبل جونيور كان الاتحاد قد عيَّن اثنين من المدربين مؤقتا، هما رامون مينيزيس وفيرناندو دينيز، وكلاهما فشل في مهمته.

ومن المتوقع أن يلتقي أنشيلوتي (65 عاما)، الذي يستمر عقده مع البرازيل حتى نهائيات كأس العالم المقبلة، مع قيادة الاتحاد قبل ظهوره أمام وسائل الإعلام المحلية. ويُتوقع أن يعلن، اليوم الاثنين، تشكيلته لمباراتَي الفريق في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم الشهر المقبل ضد الإكوادور وباراغواي.