الأهلي وبيراميدز في سباق لضم بيكهام واللاعب يميل إلى هذا النادي

كشف المذيع الرياضي المصري أحمد شوبير عن الصفقة الدفاعية المتوقعة داخل النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا لكأس العالم للأندية.

وقال شوبير عبر إذاعة “أون سبورت إف إم” إن مسؤولي الأهلي كثفوا اتصالاتهم مع نظرائهم في سيراميكا خلال الساعات الماضية لضم أحمد رمضان بيكهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي بيراميدز قد قدَّم عرضا لضم اللاعب مقابل انتقال المدافع عبد الرحمن جودة.

ويرغب الأهلي في ضم بيكهام الذي سبق له اللعب ضمن صفوف القلعة الحمراء ورحل للإعارة، إذ انطلق من قطاع الناشئين في الأهلي، وخرج في إعارات إلى حرس الحدود ووادي دجلة، قبل أن ينتقل نهائيا إلى وادي دجلة في بداية عام 2019.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قرر الأهلي استعادة بيكهام من وادي دجلة، لكنه لم يشارك بانتظام، مما دفع النادي لإعارته إلى سموحة في موسم 2021-2022.

وبعد انتهاء إعارته، انضم بيكهام إلى سيراميكا كليوباترا في سبتمبر/أيلول 2022 بعقد يمتد لثلاثة مواسم. وفي صيف 2023، حاول الأهلي استعادة بيكهام من سيراميكا كليوباترا، لكن ضيق الوقت حال دون إتمام الصفقة.

وترى الإدارة الحمراء أن اللاعب بإمكانه سد العجز في مركز الظهير الأيمن والدفاع، لذا سيكون التعاقد معه مكسبا للفريق، كما أنه يمتلك خبرات جيدة يحتاج إليها الفريق.