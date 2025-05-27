الدحيل يعلن رسميا انفصاله عن المدرب الفرنسي جالتييه وجهازه المعاون

أعلن نادي الدحيل المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، انفصاله عن المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه وجهازه المعاون.

وقال النادي على منصة إكس “تتقدم إدارة نادي الدحيل الرياضي بخالص الشكر والتقدير للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد كريستوف جالتييه وجهازه المعاون عقب نهاية تعاقده مع النادي، مع تمنياتنا لهم جميعا بالتوفيق في وجهتهم المقبلة”.

شُكراً لك.. ❤ Merci beaucoup, Christophe Galtier pic.twitter.com/Ift4oLCCHx — Al Duhail SC | نادي الدحيل (@DuhailSC) May 27, 2025

وخسر الدحيل نهائي كأس قطر بركلات الترجيح أمام السد، وأنهى الدوري في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن السد أيضا، كما ودع كأس الأمير مبكرا.

ومن المتوقع إعلان تعاقد الدحيل القطري مع الجزائري جمال بالماضي المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر، لخلافة جالتييه في هذا المنصب.

وكان جالتييه (58 عاما) قد عُيّن مديرا فنيا للدحيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقاد الفريق لتحقيق بطولة كأس QSL.

وفشل مدرب باريس سان جيرمان السابق في قيادة الفريق للتتويج ببطولة الدوري القطري هذا الموسم، بعدما كان متصدرا لأغلب مراحل المسابقة. وإجمالا، قاد الفريق هذا الموسم في 33 مباراة، محققا الانتصار في 24 مباراة، والتعادل في 3، والهزيمة في 6 مباريات.

ويتربع السد على عرش الأندية الأكثر تتويجا بلقب الدوري القطري برصيد 18 لقبا، بينما يتقاسم الدحيل وقطر والريان المركز الثاني بـ8 ألقاب لكل فريق.