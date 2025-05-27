رياضة|المملكة العربية السعودية

النصر السعودي يودع الحلم الآسيوي ورونالدو ينشر رسالة غامضة (فيديو)

مدة الفيديو 01 دقيقة 47 ثانية 01:47
27/5/2025-|آخر تحديث: 06:34 PM (توقيت مكة)

سجل الفتح هدفا في اللحظات الأخيرة، ليفوز 3-2 على ضيفه النصر الذي فرَّط في تقدمه مرتين في الجولة الأخيرة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أمس الاثنين.

ورفع الفتح -الذي كان يصارع على البقاء بنهاية الدور الأول للدوري- رصيده إلى 39 نقطة، ليحتل المركز العاشر.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وتجمد رصيد النصر عند 70 نقطة، بعد إضافة ثلاث نقاط إلى رصيده بقرار من مركز التحكيم السعودي الذي اعتبره فائزا في مباراة العروبة، ليحتل المركز الثالث.

وتتوقف مشاركة النصر في دوري أبطال آسيا 2 على نتيجة نهائي كأس الملك بين الاتحاد والقادسية يوم الجمعة المقبل، إذ لن يشارك فريق المدرب ستيفانو بيولي في البطولة القارية إذا حقق القادسية اللقب.

ومنح القائد كريستيانو رونالدو التقدم للنصر في الدقيقة 42 بضربة رأس بعد ركلة ركنية، لكن ماتياس فارجاس أدرك التعادل لصاحب الأرض قبل الاستراحة بتسديدة مباشرة بعد تمريرة منخفضة ليحوّل الكرة بسهولة إلى الشباك.

واستعاد فريق المدرب ستيفانو بيولي تقدمه في الشوط الثاني عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 75، بعد انطلاقة من رونالدو الذي هيأ الكرة لزميله نواف بوشل، ليرسل بدوره تمريرة متقنة حوَّلها مهاجم السنغال في مرمى الحارس نواف العقيدي. لكن مراد باتنة انتزع التعادل لصاحب الأرض بعدها بست دقائق بتسديدة متقنة من ركلة حرة، استقرت أعلى الزاوية اليمنى للحارس بينتو.

وانتزع ماتيوس ماتشادو الفوز للفتح في الوقت بدل الضائع، بعدما تابع تسديدة قوية مرتدة من القائم الأيسر.

وكتب رونالدو على حسابه في منصة إكس “انتهى هذا الفصل. القصة لا تزال تُكتب. شكرا للجميع”. وأثارت هذه التغريدة تكهنات عديدة بشأن مغادرته النصر مع انتهاء عقده في 30 يونيو/حزيران المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

إعلان