الهلال يحتفل بتأهله إلى دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على القادسية (فيديو)

سجل الهلال هدفا في كل شوط، ليفوز 2-0 على ضيفه القادسية، في الجولة الختامية للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ليؤكد تأهله إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل، بعدما انتزع المركز الثاني أمس الاثنين.

ومنح ألكسندر ميتروفيتش التقدم للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 25، وعزز سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش النتيجة في الدقيقة 69.

ورفع الهلال رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني، متقدما بفارق خمس نقاط على النصر الذي خسر 3-2 أمام الفتح. وتجمد رصيد القادسية عند 68 نقطة في المركز الرابع.

وكان الهلال قد ضمن تأهله إلى البطولة القارية في الجولة الماضية، لكن قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي باعتبار العروبة خاسرا لمباراته أمام النصر، جعل فريق المدرب محمد الشلهوب بحاجة إلى الفوز اليوم لحسم التأهل.

وكان الهلال مهدَّدا بعدم المشاركة في أبطال آسيا للنخبة إذا تعثر أمام القادسية ونجح النصر في الفوز على الفتح.

وحصل الهلال على ركلة جزاء عندما حاول المدافع جهاد ذكري إبعاد الكرة، لكنه أعاق كاليدو كوليبالي من الوصول لها.

ونجح ميتروفيتش في منح التقدم للهلال بعدما وضع الكرة في الزاوية اليمنى للحارس أحمد الكسار.

وكاد رينان لودي يعزز تقدُّم الهلال حين انطلق من الجانب الأيسر وسدد بقوة، لكن الحارس الكسار أبعد تسديدة الظهير البرازيلي.

وأرسل القائد سالم الدوسري تمريرة رائعة إلى زميله ميتروفيتش، لكن مهاجم صربيا افتقر إلى الدقة ليهدر فرصة سانحة لصاحب الأرض في الدقيقة 63.

لكن مواطنه الصربي ميلينكوفيتش-سافيتش سجل هدف ضمان الفوز في الدقيقة 69 من تسديدة قوية بقدمه اليسرى، استقرت في الزاوية البعيدة للحارس الكسار بعد تمريرة عرضية من الدوسري.