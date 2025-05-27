بنزيمة يقود الاتحاد للتويج بلقب دوري روشن للمحترفين (فيديو)

اختتم الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم مشواره بالفوز1-صفر على ضيفه ضمك مساء الاثنين.

وعزز الاتحاد رصيده إلى 83 نقطة. ولدى ضمك 35 نقطة في المركز 14.

وسجل ستيفن برجفاين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72 وسط أجواء احتفالية أمام جماهير الاتحاد.

وسيطر فريق المدرب لوران بلان على مجريات المباراة وسدد برجفاين كرة قوية من الجانب الأيسر مع بداية المباراة أبعدها فلوريان نيتا حارس ضمك.

وأهدر حسام عوار لاعب الاتحاد فرصة بعد تمريرة عرضية.

وكاد نجولو كانتي يمنح الاتحاد التقدم بعدما انطلق نحو منطقة الجزاء لكنه سدد في العارضة قرب نهاية الشوط الأول.

وأطلق القائد كريم بنزيمة ضربة رأس من مدى قريب لكن الحارس نيتا أبعدها ببراعة في الدقيقة 54.

ووجهت جماهير الاتحاد تحية كبيرة لبنزيمة وهتفت باسمه أثناء مغادرته الملعب في الدقيقة 68 ليتفاعل لاعب ريال مدريد السابق مع الحضور ويرد عليهم التحية.

ونجح الهولندي في هز شباك الفريق الزائر بتسديدة متقنة من مدى قريب بعد تمريرة رائعة من أوناي هرنانديز في الدقيقة 72.

وشارك المدافع أحمد شراحيلي في الدقائق الأخيرة ليعود للاتحاد بعد فترة طويلة من الغياب بسبب إصابة خطيرة في الركبة.