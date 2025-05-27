محمد صلاح يكشف للمرة الأولى عن تفاصيل مفاوضاته مع الدوري السعودي (فيديو)

كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل مفاوضاته مع مسؤولين في الدوري السعودي للمحترفين قبيل تجديد عقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لموسمين إضافيين، مشيرا إلى أن المفاوضات كانت “جادة” وجرى خلالها تواصل مكثف بين الطرفين.

مفاوضات الدوري السعودي

وأوضح صلاح في مقابلة مع شبكة “أون سبورت” المصرية “كانت فرصة جيدة لي، وإذا لم أجدد مع ليفربول فإن الفرصة كانت قائمة للذهاب إلى هناك”.

وأضاف “علاقتي مع المسؤولين في الدوري السعودي جيدة للغاية وتحدثنا كثيرا وكانت المفاوضات جادة لضمي”.

فصل جديد مع ليفربول

وأكد صلاح أن تجديد عقده مع ليفربول جاء بعد مفاوضات طويلة ومعقدة، وقال “كانت المفاوضات طويلة، أعرف سياسة النادي، في النهاية وصلنا إلى حل وسط أسعدني وأسعد النادي”.

كما أشار إلى دور جمهور ليفربول في إبقاء الضغط على إدارة النادي لتجديد تعاقده، مضيفا “جزء من الضغط على الإدارة جاء من جمهور ليفربول، أعرف من البداية أنهم كانوا يرغبون في استمراري، ولعبوا دورا في ذلك”.

"كنت على وشك الانتقال للدوري السعودي.. ودي حقيقة مفاوضات برشلونة وريال مدريد معايا".. لأول مرة – محمد صلاح يكشف مفاجآت عن خطواته إذا لم يجدد مع ليفربول#صلاح_على_أون_سبورت pic.twitter.com/90KCdACAFq — ON Sport (@ONTimeSports) May 25, 2025

جائزة الأفضل

وعن حصوله للمرة الثالثة على جائزة رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية كأفضل لاعب، أوضح صلاح الفارق بين فوزه بالجائزة في المرة الأولى والمرة الثالثة قائلا “في المرة الأولى كان هناك شعور بعدم التصديق بالفوز، لكن في المرة الثالثة تشعر أنك قادر على العطاء لسنوات عديدة، الأحاسيس مختلفة”.

وتناول صلاح الفوارق بين المدرب الحالي للفريق، الهولندي أرنه سلوت، وسلفه الألماني يورغن كلوب، قائلا “كل مدرب له أسلوب مختلف، لكنني أتحدث كثيرا مع سلوت وأتفاهم معه بشكل أكبر، وهو عكس ما حدث مع كلوب”.

وختم النجم المصري حديثه بالإشادة بدور سلوت في قيادة الفريق نحو لقب الدوري، مشيرًا إلى أن طريقته في إدارة المباريات ومرونته التكتيكية ساهمت في تتويج ليفربول باللقب، لافتا إلى أنه شعر بإمكانية الفوز منذ المباريات الأولى في الموسم، حيث اختتم الفريق الدوري بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه.