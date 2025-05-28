أمام نهر النيل.. بطل أوروبا في الكونغ فو يحوّل أغلى لحظات حياته إلى رسالة صادمة (فيديو)

في مشهد لا يخلو من الدراما والرسائل الرمزية، اختار بطل أوروبا في رياضة الكونغ فو التركي نجم الدين أربكان أكيوز أن يحوّل أغلى لحظات حياته إلى رسالة صادمة، فبدلا من الاحتفاظ بميداليته الذهبية التي تُوج بها عام 2023، قرر رميها في نهر النيل بمصر، احتجاجا على فتح تحقيق بحقه بسبب احتفاله بالعلم الفلسطيني.

Avrupa Şampiyonluk madalyası kazandığım ödül töreni sırasında Filistin’e verdiğim destekten dolayı hakkımda soruşturma açıldı, kazandığım hiçbir başarı Filistin’deki mazlumların tek damla kanından daha önemli değil. Zalim şerefsizlere ve onların köpeklerine lafım; davam uğruna… pic.twitter.com/QM9kZJiuxi — Necmettin Erbakan Akyüz (@neakyuz) May 26, 2025

وفي فيديو نشره على حسابه بمنصة إكس، ظهر أكيوز وهو يلقي الميدالية في مياه النيل، معلقا “لا تُقارَن أي من إنجازاتي الرياضية بقطرة دم واحدة من دماء المظلومين في فلسطين”.

ولم يكتف البطل التركي بالرمزية فقط، بل وجَّه رسائل نارية إلى الجهات التي هاجمته، قائلا “كل حجر ترمونه في طريقي بسبب موقفي تجاه القضية الفلسطينية هو عندي أثمن من كل البطولات. أما الميداليات التي تعُدونها ذات قيمة، فواحدة منها الآن في قاع نهر النيل، وأما الأخرى فسأرميها في الفرات”.

وأنهى رسالته بالقول “عندما تقام دولة فلسطين الحرة من النهر إلى البحر، سأكون هناك مجددا، عند نهر الفرات ونهر الأردن. فلسطين حرة”.