الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة الـ45 في تاريخه

توّج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ 45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وقدم الأهلي عرضاً رائعاً في مباراة ختام موسمه المحلي قبل المشاركة في مونديال الأندية في يونيو/حزيران المقبل، حيث بدا مصراً على حسم الأمور مبكراً، وهو مافعله النجم الفلسطيني وسام أبوعلي عندما سجل الهدف الأول في الدقيقة العاشرة واتبعه بالثاني في الدقيقة 33 وأضاف اللاعب نفسه الثالث والرابع ليسجل “سوبر هاتريك”، قبل أن يضيف حسين الشحات الخامس وإمام عاشور السادس.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الأخر إلى 66 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف في الجولة ذاتها.