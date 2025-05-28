“حققت كل أهدافي”.. اعتزال بطل الاسكواش المصري علي فرج

أعلن المصري علي فرج بطل العالم للفرق أربع مرات والمصنف الأول عالميا سابقا اعتزال رياضة الاسكواش في سن 33 عاما اليوم الأربعاء.

وكان فرج في المركز الثاني في التصنيف العالمي خلف مواطنه مصطفى عسل المصنف الأول لحظة اعتزاله ويعد واحدا من أعظم اللاعبين في تاريخ هذه الرياضة على مر العصور إذ فاز ببطولة العالم لفرق الاسكواش أربع مرات (2017، 2019، 2023، 2024) إضافة للكثير من الألقاب الفردية الرائعة.

ويأتي اعتزاله بعد 5 أشهر من فوز مصر بلقب بطولة العالم السادسة لفرق الاسكواش بعد منافسة حامية مع محمد الشوربجي في هونغ كونغ.

وقال فرج على منصة إكس “كنت أعرف دائما أن هذا اليوم سيأتي لا محالة وأنه سيكون مشحونا بالعواطف لكنها مشاعر إيجابية”.

وأضاف “طال انتظاري لهذه اللحظة. منذ جائحة كوفيد-19 حين حققت كل أهدافي كنت دائما أفكر في الخطوة التالية”.

وتابع ” كانت رياضة الاسكواش شغفي وهويتي وهدفي منذ طفولتي. لكن هناك جوانب أخرى في حياتي، رب أسرة الآن، أنا زوج وأب لفتاتين جميلتين، إحداهما على وشك أن تبلغ الرابعة من عمرها والأخرى ولدت قبل ثلاثة أشهر”.

وتابع “فاتني الكثير من اللحظات المهمة التي كنتُ أرغب في الاستمتاع بها، إعادة الأطفال من المدرسة، العناق في وقت متأخر من الليل، وقصص ما قبل النوم. كل تلك الأشياء التي تمر سريعا عندما تكون دائما في انتظار الرحلة التالية، والمباراة التالية، والبطولة التالية”.

تضامن مع فلسطين

وأكمل: “أريد أن أتحدث عن شيء أكبر بكثير من شخصي، وأكبر وأهم من أي رياضة، قلبي مثل الكثير من الناس مع الشعب الفلسطيني، مع الأشخاص الذين يعانون معاناة لا يمكن وصفها، خسروا الكثير ويعانون من ظلم استمر طويلا”.

وتابع: “أتضامن معهم لكي يعيشوا في سلام وبكرامة على أرضهم، وأحرارا في أمان، لن نسمح أبدا بأن يكون الصمت جزءا من التواطؤ، يجب أن نقوم بكل شيء يمكننا فعله لنجعل العالم كله أقرب للعدل والتعاطف والحرية للجميع”.

وقال خريج جامعة هارفارد الذي أمضى 238 أسبوعا في صدارة التصنيف العالمي بين 2019 و2025 إنه يغادر الرياضة في “التوقيت المناسب تماما”.

وأضاف “رياضة الاسكواش في مكانة لم تبلغها من قبل، والمستوى أعلى من أي وقت مضى في منافسات الرجال والسيدات. حتى لو لم أكن ألعب، يمكنكم الاعتماد علي دائما كمشجع وداعم، وشخص سيظل يعشق هذه الرياضة”.

وفرج خامس أكثر لاعب يتصدر التصنيف العالمي للرجال لفترة طويلة بعد جهانجير خان وجانشير خان وبيتر نيكول وجيف هانت.

وحقق فرج أول لقب كبير له في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة عام2017، والذي فاز به في ليلة لا تُنسى في نفس الليلة التي فازت فيها زوجته، نور الطيب، بلقب السيدات ليصبحا أول زوجين يفوزان بنفس اللقب الرياضي الكبير في نفس اليوم. وستظهر لعبة الاسكواش لأول مرة في الألعاب الأولمبية في 2028 في لوس أنجليس.