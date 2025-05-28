ملك الأرقام.. إنجاز جديد لمحمد صلاح في أوروبا

ساهم النجم المصري محمد صلاح في تتويج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رقم 20 في تاريخه بعدما احتل صدارة جدول الترتيب برصيد 84 نقطة.

وتوج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لهداف الدوري الإنجليزي، حيث تصدر قائمة هدافي البريميرليج برصيد 29 هدفًا، بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه، السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد.

وأنهى النجم المصري محمد صلاح موسمه برصيد 18 تمريرة حاسمة في البريميرليغ، ليصبح اللاعب الأكثر تقديما للتمريرات الحاسمة في أوروبا. وبعد نهاية الدوريات الخمس الكبرى، استمر محمد صلاح في صدارة ترتيب أكثر اللاعبين صناعة للأهداف والتي جاءت كالتالي:

1- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 18 تمريرة حاسمة.

2- مايكل أوليس لاعب بايرن ميونخ برصيد 15 تمريرة حاسمة.

3- لامين يامال لاعب برشلونة برصيد 13 تمريرة حاسمة.

4- فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن برصيد 12 تمريرة حاسمة.

5- جاكوب ميرفي لاعب نيوكاسل برصيد 12 تمريرة حاسمة

6- ريان شرقي لاعب ليون برصيد 11 تمريرة حاسمة

7- فينتشينزو جريفو لاعب فرايبورج برصيد 11 تمريرة حاسمة.

8- أنتوني إيلانجا لاعب نوتنجهام فورست برصيد 11 تمريرة حاسمة.

9- جاتين برين لاعب أوكسير برصيد 11 تمريرة حاسمة.

10- بوكايو ساكا لاعب أرسنال برصيد 10 تمريرة حاسمة.