منافسات من نوع آخر خارج الملعب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي (فيديو)

شهدت مدينة فروتسواف البولندية اشتباكات عنيفة بين مشجعي تشيلسي الإنجليزي، وريال بيتيس الإسباني، قبل المباراة التي من المقرر أن تجمع بينهما في منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويواجه فريق تشيلسي نظيره ريال بيتيس في المباراة النهائية من دوري المؤتمر الأوروبي.

واندلعت اشتباكات بين جماهير تشيلسي وريال بيتيس المتواجدة في محيط ملعب فروتسواف قبل انطلاق المباراة النهائية بين الفريقين.

ونشرت صحيفة “ذا صن” مقطعا مصورا يتضمن قيام جماهير تشيلسي وريال بيتيس بتحطيم العديد من الكراسي والمقاهي خلال الاشتباكات العنيفة، إلى جانب إلقاء قنابل الدخان والزجاجات قبل أن تتدخل عناصر الشرطة البولندية وقوات مكافحة الشغب.