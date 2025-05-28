هل يشارك رونالدو مع الأهلي المصري في كأس العالم للأندية؟

حددت صحيفة “سبورت” الإسبانية بعض الوجهات المحتملة لكريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونجم النصر السعودي خلال كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الذي ينطلق بعد أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو قد يرحل عن النصر سواء بشكل نهائي أو لفترة قصيرة من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية مع فريق آخر، وخلال استضافته في برنامج الـ”شيرنجيتو” أثار إيدو أجيري الصحفي المقرب من كريستيانو رونالدو الجدل بشأن نجم ريال مدريد السابق.

وقال إيدو أجيري: “أي شيء ممكن أن يحدث مع كريستانو رونالدو وكل الاحتمالات مفتوحة، ورغم عدم تأكيد أي شيء إلا أن الخيارات المطروحة لمستقبله القريب عديدة ومتنوعة للغاية”.

من جانبها وضعت الصحيفة خيارات عدة أمام رونالدو كوجهات محتملة له من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية، ومنها النادي الأهلي المصري.

الصحيفة وضعت الأهلي في المركز الخامس ضمن الخيارات المتاحة أمام رونالدو للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد الهلال السعودي والوداد المغربي وبوتافوجو البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي.

وقالت الصحيفة: “على الرغم من تراجع التكهنات بشأن انضمام رونالدو إلى الأهلي إلا أن أنجح فريق في إفريقيا سيكون منصة كبيرة لكريستيانو لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى”.

🚨🚨 EXCLUSIVA @EduAguirre7 🚨🚨 💣 "TODO PUEDE PASAR con el FUTURO de CRISTIANO". ‼️ "No ha renovado y las posibilidades están abiertas". pic.twitter.com/IhFiEGBdlW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 27, 2025

في حين كشفت تقارير إعلامية أمريكية، أن النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا “12 مرة”، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي بات قاب قوسين أو أدنى من مغادرة النصر السعودي.

وقالت قناة “cbssports” التي يقع مقرها في نيويورك “النادي الأهلي يسعى لتعزيز صفوفه قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وعلى الرغم أنه لا يمتلك القوة المالية التي تتمتع بها أندية المملكة العربية السعودية، إلا أن المكافآت المالية التي سيحصل عليها جراء مشاركته في المونديال ستمنحه فرصة المنافسة على إبرام صفقات لم يتمكن من الوصول إليها في وقت سابق”.

وأضافت، “انضمام كريستيانو رونالدو إلى النادي الأهلي سيمنح بطولة كأس العالم للأندية انطلاقة مثيرة متمثلة في مواجهة ستكون الأخيرة بين رونالدو وميسي، وهو حدث لا يُقدّر بثمن”.

وعن فكرة انتقال رونالدو إلى الأهلي في كأس العالم للأندية قالت الصحيفة: “على الرغم من تراجع التكهنات بشأن انضمام رونالدو إلى الأهلي إلا أن أنجح فريق في إفريقيا سيكون منصة كبيرة لكريستيانو لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى”.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تنطلق يوم 15 يونيو المقبل، ويقع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة بجانب إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبروتو البرتغالي.