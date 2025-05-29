أوكلاهوما سيتي ثاندر يفوز على مينيسوتا ويتأهل لنهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة (فيديو)

حسم فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر تأهله إلى المباراة النهائية في دوري السلة الأمريكية للمحترفين لأول مرة منذ عام 2012، وذلك إثر فوزه بالمواجهة الخامسة في سلسلة نهائي المنطقة الغربية أمام منافسه فريق مينيسوتا تيمبروولفز، بقيادة نجمه الأول وأفضل لاعب في الدوري الكندي، شاي غلجيوس-ألكسندر.

وتفوّق أوكلاهوما سيتي ثاندر على منافسه مينيسوتا تيمبروولفز (124-94)، في المواجهة الخامسة من نهائي المنطقة الغربية في دوري السلة الأمريكية للمحترفين، ليُنهي السلسلة بالتفوق (4-1).

وكالعادة، تألق النجم الكندي شاي غلجيوس ألكسندر الذي اختير أفضل لاعب في الدوري لهذا الموسم، بتسجيله 32 نقطة ليلعب الدور الرئيس في حسم السلسلة، كما وساهم تشيت هولمغرن بحسم السلسلة بتسجيله 22 نقطة، في حين أضاف جايلن وليامس 19 نقطة في المواجهة.

ويخوض ثاندر نهائي الدوري الأمريكي للمرة الأولى منذ عام 2012 والخامسة في تاريخه.

ويستضيف أوكلاهوما سيتي ثاندرفي المباراة الأولى من سلسلة النهائي ضد إنديانا بيسرز أو نيويورك نيكس في الخامس من يونيو/حزيران المقبل.