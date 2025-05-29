إمام عاشور يتصدر هدافي الدوري المصري.. من ينتزع اللقب في الجولة الأخيرة؟

انفرد إمام عاشور، نجم الأهلي بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل 3 أيام من الختام، بعد أن هز شباك فاركو في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بسداسية دون رد.

وسجل عاشور هدفه رقم 13 هذا الموسم في الدوري المصري متقدما على أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 12 هدفا.

ويحتل ناصر منسي مهاجم الزمالك المركز الثالث في ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا وما زالت أمامه فرصة لاقتناص اللقب في مباراة فاركو يوم السبت المقبل.

وحال مشاركة ناصر منسي بعد تعافيه من الإصابة سيكون أقرب المنافسين على لقب الهداف.

ويحتاج منسي لهدفين من أجل معادلة أهداف إمام عاشور أو تسجيل ما هو أكثر للانفراد بالصدارة.

وسجل الأهلي 52 هدفا في الدوري هذا الموسم، وأحرز إمام عاشور 25% منها، وخلفه وسام أبو علي برصيد 10 أهداف.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري:

– إمام عاشور: 12 هدفا (الأهلي).

– أسامة فيصل: 12 هدفا (البنك الأهلي).

– ناصر منسي: 11 هدفا (الزمالك).

– وسام أبو علي: 10 أهداف (الأهلي).

– ياو أنور: 10 أهداف (البنك الأهلي)