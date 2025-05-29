الاتحاد السعودي يسعى للثنائية المحلية في نهائي صعب أمام القادسية

يستهدف الاتحاد مواصلة النجاح في الموسم المحلي وإضافة لقب جديد عندما يواجه القادسية في نهائي كأس الملك السعودية لكرة القدم، غدا الجمعة، بعد أيام من الاحتفال بالتتويج بالدوري السعودي للمحترفين.

ونجح فريق المدرب لوران بلان في حسم لقب الدوري بعد منافسه شرسة مع الهلال، ليحققه للمرة الثانية في 3 سنوات.

ويسعى الاتحاد، الذي سيصطدم بصاحب المركز الرابع في الدوري السعودي، لتحقيق الثنائية المحلية للمرة الأولى في تاريخه والظفر بالكأس للمرة العاشرة والأولى منذ عام 2018.

ومع تطلع الاتحاد لإنجاز محلي لم يحققه من قبل، يأمل فريق المدرب ميتشيل الفوز بالكأس للمرة الأولى والتأهل لدوري أبطال آسيا 2 والمشاركة في بطولة قارية بعد موسم واحد فقط من العودة لدوري الأضواء.

ويدخل الاتحاد المباراة منتشيا بسيطرته على جوائز الأفضل في الدوري السعودي، إذ توج بلان بجائزة أفضل مدرب بينما انتزع القائد كريم بنزيمة جائزة أفضل لاعب في المسابقة.

وانتفض بنزيمة لاعب ريال مدريد السابق، الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2022، في الموسم الحالي، بعد بداية مخيبة للآمال في الموسم الماضي مع عملاق جدة.

وسجل في الدوري 21 هدفا وقدم تسع تمريرات حاسمة، وتأمل جماهير الاتحاد أن يستمر تألق بنزيمة إذ سجل هدفين في الكأس أمام الهلال في دور الثمانية في مباراة انتهت بخسارة حامل اللقب بركلات الترجيح.

وعلى الجانب الآخر، يعول القادسية على الثنائي خوليان كينونيس وبيير-إيمريك أوباميانج إذ سجل الثنائي معا 37 هدفا في الدوري السعودي.

وسيعتمد الاتحاد على كل قوته الهجومية، المكونة من بنزيمة وحسام عوار وديابي، بينما سيتولى كانتي وفابينيو مهمة السيطرة على خط الوسط.