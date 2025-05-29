“البروفيسور” مدربا جديدا للأهلي المصري.. من هو خوسيه ريبيرو؟

أعلن الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم تعاقده مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو اليوم الخميس.

ويُعد ريفيرو من أبرز المدربين في الكرة الجنوب أفريقية مؤخرًا، بعدما قاد أورلاندو لتحقيق لقب الكأس مرتين متتاليتين، إلى جانب تتويجه بكأس الرابطة الموسم الماضي.

ريبيرو البالغ من العمر 48 عامًا، يتميز بأسلوب لعب هجومي وتنظيم دفاعي مميز، ما يجعله هدفًا محتملًا للفرق الساعية للمنافسة في دوري أبطال أفريقيا.

حصد خوسيه ريبيرو الملقب بـالبروفيسور 5 ألقاب في أكثر من عامين كمدرب في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى ذلك، قاد الفريق للتأهل إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وهو ما لم يحققه أورلاندو منذ عام 2019، ليرفع رصيد بطولاته إلى 8 ألقاب.

يعتمد ريبيرو على تشكيل 4-2-3-1، ويتميز بأسلوب يجمع بين الانضباط التكتيكي الأوروبي والمهارات الفردية للاعبين الأفارقة.

يقود الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد لفريق الأهلي أول مران للفريق الأحمر بدءا من السبت المقبل، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب التتويج بلقب الدوري أمس الأربعاء بعد الفوز على فاركو بسداسية نظيفة في ختام مشواره بالمسابقة، على أن يبدأ الفريق التحضير للمشاركة في كأس العالم للأندية بدءا من يوم السبت المقبل.

وسيبدأ ريبيرو مهمته مع الأهلي بالمشاركة في كأس العالم للأندية التي تنطلق منتصف الشهر المقبل.