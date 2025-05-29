برشلونة يرفض التفريط في أراوخو لكنه يترقب المفاجأة

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أنه بالرغم من أن اللاعب الأوروغوياني رونالد أراوخو (26 عاما) واجه موسما متقلبا تخللته إصابة في الصيف، وشائعات مستمرة حول انتقال محتمل خاصة إلى يوفنتوس.

إلا أن النادي أكد رغبته في الإبقاء على أراوخو، إلا إذا قام اللاعب نفسه بتفعيل بند فسخ العقد بقيمة 60 مليون يورو، الذي يسري حتى 15 يوليو/تموز المقبل.

وتزيد حاجة البارسا للتمسك باللاعب، وذلك بسبب غموض مستقبل مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن مع النادي، فضلا عن تقدم عمر المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، لذلك يظل أراوخو لا غنى عنه، ولن يقوم النادي بأي شيء لتسهيل رحيله.