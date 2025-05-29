تشيلسي يدخل التاريخ ويضيف إنجازا أوروبيا إلى خزائنه (فيديو)

أصبح تشيلسي الإنجليزي أول فريق في أوروبا يتوج بجميع البطولات القارية الكبرى الممكنة بعد نيله لقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، الأربعاء، بفوزه في المباراة النهائية على ريال بيتيس الإسباني بأربعة أهداف لهدف.

وتقدم بيتيس في النتيجة عن طريق عبد الصمد الزلزولي مستغلا تمريرة من إيسكو قبل أن يسددها من داخل منطقة الجزاء في الشباك، في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة الـ65 سجل إنزو فرنانديز هدفا ثانيا برأسية بعد كرة عرضية من بالمر، ثم سجل نيكولاس جاكسون هدفا ثانيا في الدقيقة الـ70 بعد عرضية من بالمر ارتطمت في صدره وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة الـ83 سجل جادون سانشو هدفا ثالثا بعد كرة وصلت إلى هال الذي انطلق بها ثم مررها إلى سانشو الذي أطلق تسديدة رائعة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وسجل مويسيس كايسيدو هدفا رابعا بعد هجمة سريعة انتهت بكرة إلى كايسيدو الذي أطلق تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وجمع تشيلسي كل البطولات القارية الممكنة بفوزه بدوري المؤتمر وقبلها بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الكؤوس الأوروبية.