كل ما تريد معرفته عن نهائي دوري الأبطال بين الإنتر وباريس سان جيرمان

تقام مساء السبت المقبل 31 مايو/أيار الجاري، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، في نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم لهذا الموسم 2024/2025، وهي المواجهة التي تقام على ملعب نادي بايرن ميونيخ الألماني (أليانز أرينا) وتبدأ الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

هذه المباراة هي المواجهة الرسمية الأولى في التاريخ التي تجمع بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، حيث لم يسبق للفريقين أن التقيا في أي مباراة رسمية، بأي من المسابقات الأوروبية، لكنها ليست الأولى التي تجمع بين ناد فرنسي وآخر إيطالي. حيث الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان لعب 25 مباراة ضد الفرق الإيطالية عبر التاريخ في كل البطولات، وفاز في 6 مباريات، بينما تعادل في 9 مباريات، وخسر في 10 مباريات.

أما الإنتر فقد سبق له خوض 24 مباراة ضد الفرق الفرنسية عبر التاريخ في المسابقات جميعها، وحقق 9 انتصارات، بينما تعادل في 9 مباريات، وخسر في 6 مباريات.

أبرز نجوم الفريقين

على الرغم من فارق التفوق التاريخي بين الفريق الباريسي والإنتر، حيث إن الأخير سبق له تحقيق لقب بطل دوري أبطال أوروبا 3 مرات (1964 – 1965 – 2010) فيما لم يسبق للباريسي أن فاز باللقب، إلا أن المواجهة يتوقع أن تكون متكافئة، وذلك في ظل تقارب المستوى الفني بين الفريقين، ورغبة كليهما الجامحة في تحقيق هذا اللقب تحديدا، حيث الإنتر يريد استعادة الأمجاد، وتحقيق اللقب للمرة الرابعة، أما باريس جيرمان فيتطلع لتحقيق حلم طال انتظاره بالفوز بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

كما أن كل فريق منهما يملك عددا كبيرا من النجوم الكبار القادرين على تحقيق حلم فريقها، ففي الإنتر هناك أكثر من لاعب يمثل قوة كبيرة للفريق، وعلى رأس هؤلاء المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز صاحب الأهداف الحاسمة، ومعه الفرنسي ماركوس تورام الهداف الأول للفريق بالدوري هذا الموسم برصيد 14 هدفا، ومعهما أيضا المهاجم الهولندي دينزل دومفريس، وهو أحد الأوراق الرابحة بالفريق.

يضاف إليهم حارس المرمى السويسري المخضرم يان سومر، والأرميني المخضرم أيضا مختيريان لاعب الوسط، وغيرهما من النجوم. أما المدرب فهو الداهية سيموني إنزاغي الذي حقق مع الإنتر البطولات المحلية كلها، ويتطلع إلى أن يتوج إنجازاته بالفوز بدوري الأبطال الأوروبي.

كذلك الحال بخصوص الفريق الباريسي الذي يضم توليفة متجانسة من اللاعبين، نجحوا في تحقيق العلامة الكاملة من البطولات التي شاركوا فيها هذا الموسم، حيث تمكنوا من الفوز بمسابقتي الدوري والكأس الفرنسيين، كما أصبحوا قريبين جدا من ضم بطولة ثالثة لكنها قارية وهي دوري الأبطال الأوروبي.

قد لا يكون النجوم بفريق باريس سان جيرمان بالوفرة نفسها الموجودة في الإنتر، إلا أنهم نجحوا في تحقيق المطلوب منهم بنسبة 100%.

يقود الفريق الباريسي النجم المغربي المخضرم أشرف حكيمي في مركز الظهير الأيسر، ومعه في الدفاع البرازيلي المخضرم أيضا ماركينيوس، ومن خلفهم الحارس المتميز صاحب لقب أفضل حارس في أوروبا 2020 وهو الإيطالي جيانلويجي دوناروما. أما في الهجوم فهناك الفرنسي صاحب الموهبة العالية عثمان ديمبيلي، ومعه مواطنه الشاب برادلي باركولا، إضافة إلى البرتغالي الشاب أيضا جونسالو راموس. أما المدرب فهو الإسباني لويس إنريكي صاحب السجل الحافل من البطولات سواء مع فريقه السابق برشلونة أو الحالي باريس سان جيرمان.

طريق الإنتر وباريس سان جيرمان نحو النهائي

قطع الفريقان مشوارا طويلا وشاقا نحو الوصول للمباراة النهائية، ففي دور المجموعات خاض كل فريق منهما 8 مباريات، كانت نتائج الإنتر فيها هي الأفضل، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في واحدة وخسر مثلها، وقد احتل المركز الرابع في الترتيب العام. أما باريس سان جيرمان الذي احتل المركز الخامس عشر في الترتيب، فقد فاز في 4 مباريات فقط وتعادل في واحدة وخسر في ثلاث.

المرحلة الإقصائية

في المرحلة الإقصائية المؤهلة للأدوار النهائية، قطع باريس سان جيرمان تذكرة العبور على حساب مواطنه ستاد بريست بالفوز عليه ذهاب 3 – 0، وإيابا بسباعية نظيفة، ولم يشارك الإنتر في هذه المرحلة، بعدما تأهل مباشرة ضمن الثمانية أندية الأولى في الترتيب العام.

دور الـ16

في دور الـ16 تأهل الإنتر على حساب فينورد الهولندي بالفوز عليه ذهابا 2 – 0، وإيابا 2 – 1.

أما باريس سان جيرمان فقد تأهل في هذا الدور على حساب البطل الإنجليزي ليفربول بالفوز عليه بضربات الترجيح 4 – 1 بعدما تعادل الفريق في نتيجة الفوز بهدف نظيف ذهابا وإيابا.

ربع النهائي

في الدور ربع النهائي تأهل الإنتر على حساب بايرن ميونيخ الألماني بالفوز عليه ذهابا 2 – 1 والتعادل إيابا 2 – 2.

أما باريس سان جيرمان فقد عبر في هذا الدور عن طريق أستون فيلا الإنجليزي، بالفوز عليه ذهابا 3 – 1، والخسارة إيابا 2 – 3.

نصف النهائي

في الدور نصف النهائي تأهل الإنتر على حساب برشلونة الإسباني بالتعادل ذهابا 3 – 3، والفوز إيابا 4 – 3.

أما باريس سان جيرمان فقد تأهل على حساب أرسنال الإنجليزي أيضا بالفوز عليه ذهابا بهدف نظيف، وإيابا 2 – 1.

موعد نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تقام مباراة نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم بين باريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان الإيطالي الساعة العاشرة مساء السبت الموافق 31 مايو/أيار الجاري، ويستضيف اللقاء ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية.

أما القنوات الناقلة فهي قنوات “بي إن سبورتس” حصريا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، حيث يذاع اللقاء على (beIN Sports HD 1).