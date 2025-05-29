من يفوز بتيشيرت مودريتش مع الريال؟

بعد رحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، هناك أكثر من لاعب بالفريق يريد ارتداء قميصه الذي كان يحمل رقم 10، إلا أن صحيفة “آس” الإسبانية، أشارت إلى أن مسؤولي النادي عرضوا على النجم الفرنسي كيليان مبابي وضع هذا الرقم على قميصه، بدلا من رقمه الحالي وهو 9.

ولم يٌعرف ما إذا كان مبابي سيوافق على وضع هذا الرقم على قميصه من عدمه، خصوصا وأنه نفس الرقم الذي يرتديه مع منتخب بلاده، كما أنه ليس هو نفس الرقم الذي كان يرتديه مع ناديه الفرنسي وهو الرقم 7.

كما ذكرت الصحيفة أيضا أنه في حال ارتداء مبابي للقميص رقم 10، سوف يصبح القميص رقم 9 متاحا، وفي هذه الحالة يفضل ريال مدريد منح هذا الرقم لنجمه البرازيلي الشاب إندريك الذي يحمل رقم 16.

وكانت رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا” كانت أعلنت أمس الأربعاء عن فوز مبابي بجائزة أحسن لاعب بالدوري عن الموسم المنصرم 2024/2025.