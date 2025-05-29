ميسي يتألق قبل مواجهة الأهلي بمونديال الأندية (فيديو)

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين وقدم تمريرة حاسمة، ونجح في قيادة إنتر ميامي لتحقيق فوز كبير وغال جدا على ضيفه مونتريال إمباكت 4 – 2، ضمن مباريات المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتكمن أهمية هذا الفوز كونه الثاني فقط الذي يحققه إنتر ميامي في أخر 8 مباريات، إذ كان أخر فوز له في 3 مايو/أيار الجاري، الأمر الذي جعل الفريق يتراجع للمركز السادس بجدول الترتيب.

وجاء الفوز قبل 15 يوما تقريبا من المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين إنتر ميامي والأهلي المصري في افتتاح مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو/حزيران المقبل حتى 13 يوليو/تموز القادم.

وأحرز ميسي هدفين في المباراة في الدقيقتين 27 و87، كما صنع هدفا أخر أحرزه لويس ساويرز في الدقيقة 68، قبل أن يحرز نفس اللاعب سواريز الهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 71.