هل يرحل رونالدو عن النصر السعودي؟ تقارير تكشف الوجهات المحتملة

قال فرناندو هييرو المدير الرياضي لنادي النصر، اليوم الخميس، إن الفريق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يسعى بكل قوة لتجديد عقده مع المهاجم كريستيانو رونالدو.

وينتهي عقد قائد البرتغال مع النصر بنهاية الشهر المقبل، بعدما انضم إلى الفريق في يناير/كانون الثاني 2023، في صفقة انتقال مجانية بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وفاز رونالدو (40 عاما) بجائزة هداف الدوري بعدما سجل 25 هدفا في الموسم المنصرم الذي اختتمه النصر في المركز الثالث.

وقال هييرو في مؤتمر صحفي “عقد رونالدو مستمر حتى 30 يونيو، نتحدث معه من أجل التجديد. “نأمل أن نتوصل لاتفاق في أقرب وقت ليستمر مع مشروع النصر”.

وأبرز مدافع ريال مدريد وإسبانيا السابق الدور الذي لعبه رونالدو في زيادة نمو الدوري السعودي، وقال “كريستيانو ظاهرة بلا منازع، لقد ساعد هذا الدوري وهذا البلد العظيم على تطوير المسابقة. “وجوده فتح الباب للعديد من اللاعبين وأصبحت الأمور أسهل لاستقطاب لاعبين للدوري السعودي”، وأضاف أن قدوم رونالدو إلى السعودية كان “مشروعا للبلاد” بأكملها مما ساعد على تطوير اللعبة أكثر.

وعن كثرة الشائعات المتعلقة برحيل رونالدو عن النصر، قال هييرو “كم فريقا في العالم يريد التعاقد معه؟ 30 فريقا. هناك العديد من الأخبار المتداولة”.

كما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بوجود مفاوضات “صعبة” جارية لإقناع كريستيانو رونالدو بالبقاء، واللعب في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وأضافت مصادر للوكالة أن “الخيار الأول (لرونالدو) هو الانتقال إلى الهلال مع فرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية أو إلى بطل آسيا الأهلي”.

وألمح رونالدو، الاثنين، إلى إمكانية رحيله عن النصر، مباشرة بعد المرحلة الختامية للدوري السعودي، وكتب منشورا غامضا أرفقه بصورة له مرتديا قميص فريقه، جاء فيه “انتهى هذا الفصل. القصة؟ ما زالت تكتب. أنا ممتن للجميع”.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025