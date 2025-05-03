دي بروين يقود سيتي لفوز مهم على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

سجل القائد كيفن دي بروين هدفًا في المباراة قبل الأخيرة له على ملعب الاتحاد، ليقود مانشستر سيتي للفوز بهدف وحيد على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز، والصعود إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، معززًا بذلك فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وصعد فريق المدرب بيب غوارديولا مركزًا واحدًا مؤقتًا في الترتيب، رافعًا رصيده إلى 64 نقطة حصدها خلال 35 مباراة، ومتفوقًا بفارق نقطتين أمام نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع، وأربع نقاط أمام كل من تشيلسي ونوتنغهام فورست، وقد لعب كل منهم مباراة أقل.

أما ولفرهامبتون الذي توقفت سلسلة من ستة انتصارات متتالية له، فيحتل المركز الـ13 برصيد 41 نقطة.

وصنع ولفرهامبتون أفضل الفرص خلال الشوط الأول الذي شهد بعض التوتر، قبل أن يكسر دي بروين الجمود في الدقيقة 35 عندما تلقى تمريرة من جيريمي دوكو من الجهة اليسرى، وسدد الكرة بلمسة مهارية في مرمى الحارس خوسيه سا.

وتغنت الجماهير الحاضرة باسم كيفن دي بروين (33 عامًا) في لحظة مؤثرة، إذ أعلن اللاعب الشهر الماضي أنه سيغادر الفريق عند انتهاء عقده بنهاية الموسم، وهو ما يعني أن مباراة اليوم هي المباراة قبل الأخيرة على الأرجح له بملعب الاتحاد.