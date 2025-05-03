للمرة الأولى.. الأهلي السعودي يُتوَّج بطلا لدوري أبطال آسيا للنخبة (فيديو)

تُوج الأهلي السعودي بطلًا لآسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق فوزًا مستحقًّا وتغلَّب 2-0 على كاواساكي فرونتال الياباني، اليوم السبت، في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وحسم الأهلي، الذي يدربه الألماني ماتياس يايسله، المباراة واللقب بهدفين في الشوط الأول سجلهما ويندرسون جالينو وفرانك كيسي في الدقيقتين 35 و42 إثر تمريرتين من روبرتو فيرمينو، وقد كان الفريق الأفضل من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي في أغلب فترات المباراة.

وأصبح الأهلي خامس فريق يحرز لقب دوري أبطال آسيا دون أي خسارة بعد الاتحاد (2005) وأوراوا رد دياموندز (2007) وجامبا أوساكا (2008) وأولسان هيونداي (2020).

واستفاد الأهلي من الدعم الجماهيري، إذ استضافت جدة منافسات البطولة بدءًا من دور الثمانية حتى المباراة النهائية، ونجح الفريق في انتزاع اللقب عبر محاولته الثالثة في النهائي، إذ سبق له التأهل إلى نهائي دوري الأبطال في عامي 1986 و2012 لكنه خسر في المرتين.

وحصد الأهلي بذلك سابع لقب للفرق السعودية في البطولة الآسيوية، إذ تُوج بها الهلال أربع مرات والاتحاد مرتين.