رسميا.. ترينت ألكسندر أرنولد ينضم إلى ريال مدريد بعد 20 عاما مع ليفربول

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الجمعة، تعاقده رسميا مع الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد قادما من ليفربول بعقد يمتد لست سنوات، وفق بيان صادر عن النادي الملكي.

وكان ألكسندر-أرنولد، الذي خاض 354 مباراة بقميص ليفربول منذ انضمامه للفريق الأول عام 2016، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري رحيله عن النادي الذي التحق به منذ كان في السادسة من عمره، إذ ينتهي عقده مع “الريدز” في 30 يونيو/حزيران المقبل.

الانضمام رسميا إلى ريال مدريد

وسيكون بإمكان ألكسندر-أرنولد المشاركة مع ريال مدريد في منافسات كأس العالم للأندية، المقررة في الولايات المتحدة بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز، عقب انضمامه رسميا للفريق.

وأكد ليفربول، في بيان رسمي، انتقال لاعبه إلى ريال مدريد، مشيرا إلى أنه سيحصل على مقابل مالي بعد استكمال الإجراءات جميعها مع فتح نافذة الانتقالات في الأول من يونيو/حزيران.

وأضاف البيان “يغادر ألكسندر-أرنولد ليفربول مع خالص التقدير والامتنان لمساهماته الكبيرة مع النادي”.

رحيل مثير للجدل

وكان اللاعب قد ودّع جماهير ليفربول في ظهوره الأخير بقميص النادي، يوم الأحد الماضي، وسط دعم وتصفيق حار من المدرجات، حيث غادر الميدان متأثرا بعد 20 عاما قضاها بين جدران النادي كأحد أبرز خريجي أكاديميته.

ورغم الاحتفاء الكبير، تعرض ألكسندر-أرنولد في وقت سابق هذا الشهر لصيحات استهجان من بعض الجماهير عقب إعلان رحيله، وهو ما دفع عددا من زملائه، بينهم آندي روبرتسون ومحمد صلاح، للدفاع عنه.

من جانبه، قال المدرب السابق يورغن كلوب، الذي منح المدافع الشاب فرصته الأولى عام 2016، إنه أغلق التلفاز بعد سماعه الاحتجاجات الجماهيرية.

ولا تزال طريقة رحيله تثير جدلا بين الجماهير، حيث أقر اللاعب بأنه شعر ببعض الاستياء من ردة الفعل عقب إعلان مغادرته.