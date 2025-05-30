ليفربول يدعم صفوفه بمدافع جديد

أعلن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، تعاقده مع المدافع جيريمي فريمبونغ من باير ليفركوزن بعقد طويل الأمد.

ولم يكشف أي من الناديين عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن ليفربول فعل شرطا جزائيا بقيمة 35 مليون يورو (39.73 مليون دولار) لضم لاعب هولندا، الذي كان عقده يمتد مع النادي الألماني حتى 2028.

وأُعلنت الصفقة بعد ساعات من انضمام ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد بعقد يمتد ست سنوات. وسيكون فريمبونغ بديلا لمدافع إنجلترا، كما أصبح أول صفقات المدرب أرنه سلوت بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

ووقَّع فريمبونغ، الذي سينضم رسميا إلى النادي في الأول من يونيو/حزيران المقبل، عقدا مدته خمس سنوات، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية.

وكان للظهير الأيمن، الذي يجيد اللعب جناحا أيضا، دور رئيسي مع تشكيلة ليفركوزن التي فازت بالثنائية المحلية في الموسم الماضي، إذ أسهم في تسجيل 14 هدفا وتقديم 12 تمريرة حاسمة في المسابقات جميعها.

وقدَّم فريمبونغ 12 تمريرة حاسمة، وسجل خمسة أهداف في 48 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم مع وصيف بطل الدوري الألماني.