ماسيميليانو أليغري يعود مجددا لإنقاذ ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم تعيين ماسيميليانو أليغري مديرا فنيا جديدا للفريق. وستكون مهمة أليغري الأولى هي إعادة بناء الفريق، الذي تُوج معه بلقب الدوري الإيطالي قبل 14 عاما، والتعافي من الأزمة التي يعانيها حاليا.

ويتولى أليغري قيادة ميلان خلفا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي أقيل الخميس بسبب سوء النتائج، حيث قبع ميلان في المركز الثامن بترتيب الدوري الإيطالي، ليغيب عن المشاركة في المسابقات القارية الموسم المقبل.

وفاز أليغري بالدوري الإيطالي لأول مرة مع ميلان عام 2011، ثم قاد يوفنتوس للفوز بخمسة ألقاب متتالية بين عامي 2015 و2019.

وشهد ميلان موسما مخيبا للآمال، مما أثار احتجاجات جماهيرية، إذ بدأ الموسم منافسا محتملا على اللقب، لكن انتهى به الأمر متأخرا بفارق 19 نقطة عن نابولي الذي تُوج بالبطولة.

وودع ميلان بطولة دوري أبطال أوروبا مبكرا، عقب خروجه من الدور المؤهل إلى الأدوار الإقصائية في المسابقة التي تُوج بها 7 مرات على يد فينورد روتردام الهولندي، في فبراير/شباط الماضي، ثم خسر نهائي كأس إيطاليا أمام بولونيا في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأصبح أليغري ثالث مدرب لميلان خلال عام واحد، إذ رحل ستيفانو بيولي عن الفريق بعد نهاية موسم 2023-2024، ليختتم مسيرة استمرت خمس سنوات مع الفريق، ثم تولى باولو فونسيكا المسؤولية لمدة نصف موسم فقط قبل إقالته في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليخلفه كونسيساو الذي قاد الفريق سريعا للفوز بكأس السوبر الإيطالي، وهو أكبر إنجاز للفريق في الموسم الماضي.