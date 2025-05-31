جوائز مالية ضخمة تنتظر الفائز بدوري أبطال أوروبا.. تعرَّف عليها

قبل ساعات من المواجهة المرتقبة التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي تقام على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ الألمانية، هناك جوائز مالية ضخمة تنتظر البطل.

ورصد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لهذه البطولة بنظامها الجديد مكافآت تصل إلى مليارين و600 ألف يورو، بزيادة 400 مليون عن بطولة الموسم الماضي التي كانت مليارين و200 ألف يورو.

وسيحصل البطل الفائز في مباراة اليوم على مكافأة قدرها 25 مليون يورو، في حين يحصل الخاسر على 19 مليون يورو.

وليست هذه كل الأموال التي سيحصدها الفريقان المتأهلان إلى النهائي، إنما هناك أموال أخرى حصدها الفريقان.

فوفقا لنظام المكافآت، يحصل كل نادٍ من الأندية الـ36 المشاركة في دور المجموعات على 18.6 مليون يورو، إضافة إلى المكافأة المقررة حسب المركز الذي ينهي به الفريق جولة المجموعات، وتتراوح بين 273.5 ألف يورو و 9.94 مليون يورو.

وبعيدا عن الحساب المعقد لنظام المكافآت، فإن المبالغ التي حققها فريقا المباراة النهائية -إنتر ميلان وباريس سان جيرمان- يبلغ مجموعها نحو 200 مليون يورو، بواقع 100 مليون حصل عليها إنتر ميلان، ونحو 93 مليونا حصل عليها باريس سان جيرمان، إضافة إلى المكافأة المرصودة لمباراة التتويج.