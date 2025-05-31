حلم النجمة الإفريقية الأولى يداعب بيراميدز قبل مواجهة صن داونز

بآمال عريضة، وبحلم التتويج بالنجمة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، يدخل فريق بيراميدز المصري مباراته الأصعب والأهم في تاريخه، أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نهائي دوري الأبطال، وهي المباراة التي تقام مساء غد الأحد على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، وتبدأ الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يزيد من طموح بيراميدز إلى التتويج باللقب الأول في تاريخه، النتيجة الإيجابية التي حققها في مباراة الذهاب بالتعادل خارج الأرض مع صن دوانز بهدف لمثله، إذ يكفيه في مباراة الغد التعادل دون أهداف، أو الفوز بأي نتيجة.

وكان بيراميدز قد وصل إلى النهائي بعد تجاوزه الأدوار السابقة بنجاح. ففي دور المجموعات، احتل المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز في أربع مباريات والتعادل في واحدة. وفي ربع النهائي، اجتاز الجيش الملكي المغربي، بالفوز عليه ذهابا في القاهرة 4-1، والخسارة إيابا في المغرب بهدفين. وفي نصف النهائي، اجتاز أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بالتعادل معه ذهابا في جنوب إفريقيا دون أهداف، والفوز في القاهرة 3-2.