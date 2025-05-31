هدفا باريس سان جيرمان في الشوط الأول أمام إنتر ميلان (فيديو)

تقدَّم باريس سان جيرمان على منافسه إنتر ميلان بهدفين نظيفين في الشوط الأول لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما افتتح المغربي أشرف حكيمي التسجيل عند الدقيقة الثانية عشرة بهدف أشعل حماس النادي الباريسي، الذي أثمر عن هدف ثان بتوقيع ديزيريه دويه في الدقيقة العشرين.

ولم تفلح محاولات إنتر ميلان في تقليص الفارق رغم الفرص العديدة.

وزاد حماس الباريسيين لإضافة الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بقليل، بعدما علت رأسية رويس العارضة بقليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أبناء المدرب لويس إنريكي بثنائية.