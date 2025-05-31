رياضة|المملكة المتحدة

صاروخية مرموش تفوز بأفضل هدف في الدوري الإنجليزي (فيديو)

مرموش يحصد جائزة أفضل هدف في الموسم في الدوري الإنجليزي
مدة الفيديو 00 دقيقة 40 ثانية 00:40
31/5/2025-|آخر تحديث: 06:23 PM (توقيت مكة)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت، فوز المصري عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي، بجائزة أفضل هدف في الموسم أحرزه في مرمى بورنموث.

وسجل مرموش هدفا رائعا بتسديدة من على بُعد 30 ياردة في الدقيقة 14 في المباراة التي أقيمت يوم 20 مايو/أيار الجاري، ليفتتح أهداف مانشستر سيتي في المباراة التي فاز بها بنتيجة 3-1 في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتسلَّم مرموش الكرة في منتصف ملعب بورنموث، وانطلق بها ثم سدَّد كرة قوية اصطدمت بالقائم وعانقت شباك الحارس كيبا أريزابالاجا.

وحصل هدف مرموش على أعلى عدد من الأصوات المجمعة من الجمهور ولجنة من خبراء كرة القدم، متفوقا على قائمة مختصرة تضمنت أيضا جميع أهداف الشهر.

وأصبح مرموش بذلك أول لاعب من مانشستر سيتي يفوز بجائزة هدف الموسم، وثاني لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز بعد مواطنه محمد صلاح، عندما تُوج بالجائزة بفضل الهدف الذي سجله في مرمى مانشستر سيتي في موسم 2021-2022.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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