صاروخية مرموش تفوز بأفضل هدف في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت، فوز المصري عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي، بجائزة أفضل هدف في الموسم أحرزه في مرمى بورنموث.

وسجل مرموش هدفا رائعا بتسديدة من على بُعد 30 ياردة في الدقيقة 14 في المباراة التي أقيمت يوم 20 مايو/أيار الجاري، ليفتتح أهداف مانشستر سيتي في المباراة التي فاز بها بنتيجة 3-1 في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسلَّم مرموش الكرة في منتصف ملعب بورنموث، وانطلق بها ثم سدَّد كرة قوية اصطدمت بالقائم وعانقت شباك الحارس كيبا أريزابالاجا.

The Guinness Goal of the Season winner is… 🥁

🚀 Omar Marmoush 🚀 #PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/B76J96aGxJ

— Premier League (@premierleague) May 31, 2025