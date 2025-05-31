قبل لقائه سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال.. ميلان ينعي رئيسه الأسبق إرنستو بيليغريني

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، السبت، وفاة رئيسه الأسبق إرنستو بيليجريني عن عمر 84 عاما.

وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني أن بيليجيريني قاد النادي لمدة 11 عاما بالحكمة والشرف والعزيمة، تاركا بصمة لا تمحى في تاريخ النادي.

Ci ha lasciato il Presidente Ernesto Pellegrini. Per undici anni ha guidato l’Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club. FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari pic.twitter.com/pXMdNsOZ06 — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 31, 2025

وذكر موقع “فوت ميركاتو” أن بيليغريني اشترى النادي في يناير/كانون الثاني 1984 ليصبح الرئيس السابع عشر في تاريخه.

وتحت قيادته، شهد النادي فترة ازدهار، حيث استقطب أساطير مثل رومينيجه، ولوثار ماتيوس، ويورغن كلينسمان، وأندرياس بريمه.

وقد طلب نادي إنتر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السماح للاعبين باللعب في ميونيخ بارتداء شارة حداد على أذرعهم تكريماً لذكرى رئيسهم الأسبق، وقد وافق الاتحاد على ذلك.