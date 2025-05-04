برشلونة يقترب من التتويج بالدوري بعد فوزه على بلد الوليد (فيديو)
أحكم برشلونة قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما انتفض في الفوز 2-1 على بلد الوليد، الذي تأكد هبوطه، بفضل هدفين من رافينيا وفيرمين لوبيز في الشوط الثاني، مساء السبت.
وتقدَّم بلد الوليد على نحو مفاجئ بعد ست دقائق من بداية المباراة، عندما استغل إيفان سانشيز تمريرة بينية من راؤول مورو، ولعب تمريرة عرضية غيرت اتجاهها إلى داخل مرمى الحارس مارك أندريه تير شتيجن.
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ورد برشلونة بعد الاستراحة عندما أطلق رافينيا تسديدة قوية إلى داخل الشباك في الدقيقة 54 بعدما اعترض أندريه فيريرا تمريرة عرضية من الأمين جمال، بينما لعب جيرارد مارتن تمريرة استغلها فيرمين لوبيز لتسجيل الهدف الثاني.
ورفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام ريال مدريد الذي يلعب أمام سيلتا فيجو الأحد. وتجمد رصيد بلد الوليد عند 16 نقطة متذيلًا الترتيب، وتأكد هبوطه في الجولة الماضية.