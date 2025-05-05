أرقام قياسية لنجم برشلونة لامين يامال في دوري أبطال أوروبا

واصل لاعب برشلونة النجم الإسباني الشاب لامين يامال تسطير اسمه في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ حقق سلسلة من الأرقام القياسية التي تُبرز موهبته الفذة، وذلك عشية مواجهة الإياب من الدور نصف النهائي أمام إنتر ميلان الإيطالي، التي انتهت بالتعادل (3-3) في مباراة الذهاب.

وهذه هي الأرقام التي سجلها يامال خلال مسيرته حتى الآن في البطولة:

أصغر لاعب أساسي في تاريخ دوري الأبطال

شارك يامال في مباراة ضد بورتو البرتغالي في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعمر 16 عامًا و83 يومًا، وأصبح أصغر لاعب يبدأ مباراة في تاريخ المسابقة.

أصغر لاعب في الأدوار الإقصائية

سجّل هذا الإنجاز خلال مباراة أمام نابولي الإيطالي في 21 فبراير/شباط 2024، وكان عمره 16 عامًا و223 يومًا.

أصغر لاعب في ربع نهائي دوري الأبطال

تمكَّن يامال من تحقيق هذا الرقم القياسي عندما شارك في لقاء ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في 10 إبريل/نيسان 2024، وكان عمره حينها 16 عامًا و272 يومًا.

أصغر لاعب يبلغ مباراته العاشرة في دوري الأبطال

وصل يامال إلى مباراته العاشرة بالبطولة في 16 إبريل 2024، في مواجهة ضد باريس سان جيرمان، وهو بعمر 16 عامًا و278 يومًا.

أصغر لاعب يسجل هدفًا ويصنع آخر في مباراة واحدة

سجّل هذا الرقم في لقاء أمام بنفيكا البرتغالي في 11 مارس/آذار 2025، إذ أحرز هدفًا وقدَّم تمريرة حاسمة وهو بعمر 17 عامًا و241 يومًا.

أصغر لاعب يسجل في الدور نصف النهائي

أحرز يامال هدفًا تاريخيًّا خلال مواجهة الإياب أمام إنتر ميلان في 30 إبريل 2025، وأصبح أصغر لاعب يسجل في نصف النهائي بعمر 17 عامًا و291 يومًا.

يُذكر أنه على الرغم من إنجازاته البارزة، فإن لامين يامال ليس أصغر لاعب يشارك في مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا، إذ يعود هذا الرقم إلى يوسوفا موكوكو -لاعب بوروسيا دورتموند- الذي شارك في مباراة أمام زينيت الروسي في 2 ديسمبر/كانون الأول 2020 بعمر 16 عامًا و18 يومًا.