السد يتخطى الخريطيات ويتأهل لربع نهائي كأس أمير قطر (فيديو)
6/5/2025
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد للدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمير 2025، عقب الفوز بنتيجة 3-1 على فريق الخريطيات في مباراة الدور ثمن النهائي، والتي أقيمت على استاد الثمامة.
نجح في تسجيل ثلاثية نادي السد، جيوفاني هنريكي هدفين في الدقيقتين 25 و 57، ورافا موخيكا في الدقيقة 55، وسجل للخريطيات سليمان أن في الدقيقة 14 ويلتقي نادي السد في ربع النهائي بفريق الغرافة الذي كان قد فاز على الخور بهدفين مقابل هدف، في وقت سابق اليوم.
المصدر : الجزيرة مباشر