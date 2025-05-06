السد يتخطى الخريطيات ويتأهل لربع نهائي كأس أمير قطر (فيديو)

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد للدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمير 2025، عقب الفوز بنتيجة 3-1 على فريق الخريطيات في مباراة الدور ثمن النهائي، والتي أقيمت على استاد الثمامة.

نجح في تسجيل ثلاثية نادي السد، جيوفاني هنريكي هدفين في الدقيقتين 25 و 57، ورافا موخيكا في الدقيقة 55، وسجل للخريطيات سليمان أن في الدقيقة 14 ويلتقي نادي السد في ربع النهائي بفريق الغرافة الذي كان قد فاز على الخور بهدفين مقابل هدف، في وقت سابق اليوم.