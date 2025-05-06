السد يتخطى الخريطيات ويتأهل إلى ربع نهائي كأس أمير قطر (فيديو)

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمير 2025، عقب الفوز بنتيجة 3-1 على فريق الخريطيات في مباراة الدور ثمن النهائي، التي أقيمت على استاد الثمامة.

نجح في تسجيل ثلاثية نادي السد، جيوفاني هنريكي هدفين في الدقيقتين 25 و57، ورافا موخيكا في الدقيقة 55، وسجل للخريطيات سليمان أن في الدقيقة 14. ويلتقي نادي السد في ربع النهائي مع فريق الغرافة الذي فاز على الخور بهدفين مقابل هدف، في وقت سابق اليوم.