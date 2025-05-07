أم صلال يتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمير برباعية في شباك الوكرة (فيديو)

تأهّل أم صلال إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمير لكرة القدم 2025، بعد فوزه على الوكرة بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جرت بينهما على استاد خليفة الدولي في الدور ثمن النهائي من النسخة الثالثة والخمسين من البطولة.

وسجّل لأم صلال كل من عبد الرحمن الرشيدي في الدقيقة السابعة، والكرواتي أنطونيو مانسي هدفين في الدقيقتين 19 و87 والهولندي كينجي جويل في الدقيقة 41، فيما سجل هدف الوكرة الوحيد خالد محمد في الدقيقة 30.

وبدأ أم صلال المباراة على نحو مثالي وسجل هدف التقدم بعد 7 دقائق من انطلاق المباراة بعدما أرسل عمر يحيى كرة عرضية أسكنها عبد الرحمن الرشيدي في الشباك.

وواصل أم صلال الأفضلية بعدما كسب دفعة معنوية كبيرة عقب التقدم، ليضيف هدفًا ثانيًا عن طريق الكرواتي أنطونيو مانسي الذي استغل كرة المغربي مروان لوداني وحولها إلى الشباك في الدقيقة 19.

وتجاوز الوكرة صدمة التأخر بالهدفين، وبدأ تنظيم صفوفه خصوصًا من الناحية الدفاعية، مع زيادة الفعالية الهجومية، ليقلص الفارق عبر خالد محمد الذي استغل تمريرة الأنغولي جيسون دالا بعد فاصل مهاري، ليسددها قوية في الشباك في الدقيقة 30.

وكاد الجزائري فريد بولاية يسجل هدف التعادل بعدما واجه المرمى إثر تمريرة جيسون دالا، ليسدد بقوة، بيد أن كرته ارتدت من العارضة في الدقيقة 35.

وفي غمرة انشغال الوكرة بالبحث عن تعديل النتيجة، استطاع أم صلال أن يسجل هدفا ثالثا بعد خطأ دفاعي ليخطف أنطونيو مانسي الكرة ويمررها إلى الهولندي كينجي جويل الذي واجه الحارس وسدد في الشباك في الدقيقة 41، لينهي أم صلال الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف لهدف.

وضغط الوكرة مطلع الشوط الثاني لتقليص الفارق في النتيجة، وهدد مرمى أم صلال في العديد من المناسبات، بدأها أيوب عسال بتسديدة قوية علت العرضة في الدقيقة 50 قبل أن يصد الحارس تسديدة البديل خالد منير في الدقيقة 62.

وتراجع أم صلال إلى مواقعه الخلفية واعتمد على التحوّلات السريعة، التي أثمرت هدفًا رابعًا بعدما انطلق أنطونيو مانسي بهجمة مرتدة وبمجهود فردي ليواجه الحارس ويضع الكرة في الشباك في الدقيقة 87 حاسما الأمور، ليخرج أم صلال بالانتصار بأربعة أهداف لهدف ويحجز مقعده في الدور ربع النهائي.