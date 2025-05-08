رويز وحكيمي يقودان سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال على حساب أرسنال (فيديو)

صمد باريس سان جيرمان أمام عاصفة مبكرة من أرسنال قبل أن يسجل فابيان رويز وأشرف حكيمي هدفين حسما فوز الفريق الفرنسي 2-1 الأربعاء وصعوده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاز بطل فرنسا بنتيجة إجمالية 3-1 على أرسنال في الدور قبل النهائي وبات على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب الأوروبي للمرة الأولى، وهو ما سيتنافس عليه مع إنتر ميلان في المباراة النهائية المقررة في ميونيخ في 31 مايو/أيار الجاري.

وبعد خسارته بهدف في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، فرض أرسنال سيطرته في الدقائق الأولى من مباراة اليوم على ملعب بارك دي برينس، وتألق حارس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما في التصدي للعديد من الفرص.

ودفع أرسنال ثمن عدم استغلال فرصه عندما أطلق رويز تسديدة مذهلة بقدمه اليسرى في مرمى ديفيد رايا في الدقيقة 27 ليضاعف تقدم سان جيرمان في النتيجة الإجمالية.

وتصدّى رايا لركلة جزاء نفذها فيتينيا في الدقيقة 69، لكن بعدها بقليل، نجح حكيمي في إضافة الهدف الثاني بتسديدة رائعة لم تترك لرايا أي فرصة.

وسجل بوكايو ساكا هدفا لأرسنال في الدقيقة 76 ثم أهدر فرصة بتسديد كرة قوية مرت فوق العارضة ليفشل الضيوف في الوصول إلى أول نهائي لهم في البطولة منذ عام 2006.