تشيلسي يتأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي على حساب ديورغاردن (فيديو)

تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه بهدف دون رد على ديورغاردن السويدي في إياب الدور قبل النهائي الخميس ليحقق انتصارا إجماليا 5-1.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38 من توقيع كيرنان ديوسبري-هول الذي استغل تمريرة متقنة من تيريك جورج.

وبعدما فاز ذهابا 4-1 وفي ظل المنافسة التي يخوضها في الدوري الممتاز لحجز مقعد في دوري الأبطال الموسم المقبل، قرر المدرب إنزو ماريسكا إراحة لاعبيه والدفع بتشكيله من الشبان، بينهم ريجي والش

(16 عاما) الذي شارك أساسيا لأول مرة.