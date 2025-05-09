يونايتد يقسو على بيلباو ويتأهل للقاء توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

صعد مانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم إثر فوزه 4-1 على أتليتيك بيلباو الخميس في إياب الدور قبل النهائي مستفيدا من ثنائية سجلها ميسون ماونت وهدفين آخرين لكاسيميرو وراسموس هويلوند، إذ فاز 7-1 في مجموع المباراتين وبات على بعد خطوة واحدة من إنقاذ موسمه عبر التتويج الأوروبي.

وبدأ يونايتد، الذي يحتل المركز 15 في الدوري الإنجليزي الممتاز، المباراة متفوقا بثلاثية عبر مباراة الذهاب في بيلباو يوم الخميس الماضي.

لكن ميكل خوايخيزار تقدم لبيلباو في الدقيقة 31 بعد محاولة سيئة من هاري مجواير لتشتيت الكرة، إذ وصلت إلى خوايخيزار الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أسكنت الكرة في الزاوية العليا للمرمى.

وتعادل ماونت ليونايتد في الدقيقة 72 عندما تلقى تمريرة من ليني يورو قبل أن يستدير ويسدد الكرة في مرمى الحارس يولين أخيريزابالا.

وبعدها بسبع دقائق، سجل كاسيميرو هدفا بضربة رأس إثر ركلة حرة، وأضاف هويلوند الهدف الثالث في الدقيقة 85 عندما مرر أماد ديالو الكرة من على خط المرمى إلى منطقة الست ياردات، ليضعها هويلوند في الشباك الخالية.

وبعدها أضاف ماونت الهدف الثاني له والرابع ليونايتد في الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من مسافة بعيدة.

ويلتقي يونايتد، الفائز باللقب عام 2017، في النهائي يوم 21 مايو أيار مع توتنهام هوتسبير في مواجهة إنجليزية خالصة على ملعب سان ماميس في بيلباو.