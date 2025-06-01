استقبال رسمي لفريق باريس سان جرمان في الإليزيه احتفاء بتتويجه بطلا لأوروبا (فيديو)

شهدت اليوم العاصمة الفرنسية باريس احتفالا غير مسبوق بمناسبة تتويج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عقب اكتساحه لفريق إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة في المباراة النهائية.

وحظي فريق باريس سان جرمان باستقبال رسمي بقصر الإليزيه حيث هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفريق ورئيس النادي السيد ناصر الخليفي على هذا الإنجاز التاريخي.

وتوجه لاعبو الفريق عقب هذا الاستقبال إلى ملعب حديقة الأمراء وذلك لتقديم الكأس إلى الجماهير.