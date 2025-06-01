الأهلي يتوج بدوري السوبر المصري لكرة السلة للمرة الثامنة في تاريخه

توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي ببطولة دوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 64-59 في المباراة الفاصلة التي جمعت بين الفريقين اليوم ضمن سلسلة “Best Of 5” للمباراة النهائية.

وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة، وتفوق رجال الأهلي في المباراة ونجحوا في التتويج بلقب دوري السوبر بفضل توجيهات المدير الفني أوجستي بوش.

وكان «رجال سلة الأهلي» قد خسروا المباراة الأولى بنتيجة 73-83، قبل أن يفوز في المباراة الثانية بنتيجة 88-76، وخسر «رجال سلة الأهلي» المباراة الثالثة بنتيجة 73-76، قبل أن يعود ويتفوق في المباراة الرابعة بنتيجة 75-71، ليحسم الأهلي المباراة الخامسة واللقب بنتيجة 64-59.

وتأهل الأهلي للدور النهائي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/2، في سلسلة نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج بنتيجة 3/1، في نصف النهائي الآخر.