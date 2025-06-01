شاهد: أهداف فوز باريس سان جيرمان بخماسية في شباك إنتر ميلان

تُوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما اكتسح إنتر ميلان بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب “أليانز أرينا” وسط أجواء مثيرة شهدها اللقاء.

ومنح أشرف حكيمي -نجم باريس سان جيرمان- فريقه التقدم مبكرا (الدقيقة 12) مستفيدا من تمريرة زميله ديزيريه دوي داخل منطقة الجزاء، ورفع حكيمي رصيده إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسجل ديزيريه دوي هدفين أولهما في الدقيقة العشرين ثم أضاف هدفه الثاني والثالث لفريقه عند الدقيقة الثالثة والستين، وتكفل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة والسبعين، واختتم البديل سيني مايولو آخر الأهداف في الدقيقة السابعة والثمانين.

وبهذا الفوز عوَّض أبناء المدرب لويس إنريكي خسارته النهائي الأول قبل خمسة أعوام في لشبونة أمام بايرن ميونيخ الإلماني، وبات ثاني فريق فرنسي يظفر بلقب المسابقة بعد مرسيليا عام 1993 على حساب القطب الثاني لميلانو “إيه سي ميلان” 1-0 في ميونيخ أيضا ولكن على ملعبه الأولمبي القديم “أولمبياشتاديون”.

وبهذا حقق باريس سان جيرمان ثلاثية من الألقاب هذا الموسم بعد فوزه بالدوري الفرنسي والكأس المحلية.

ولم يفز إنتر ميلان باللقب القاري منذ عام 2010 عندما تُوج بطلا للمرة الثالثة.